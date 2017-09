Stadium Goods expandiert über eine exklusive Partnerschaft mit Zalando nach Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

DIE EINZIGARTIGE LADENFRONT AUF ZALANDO.COM BIETET EUROPÄISCHENKUNDEN AB DIESEM HERBST UNVERGLEICHBAREN ZUGANG ZU SPORTSCHUHENNew York (ots/PRNewswire) - In diesem Herbst expandiert STADIUMGOODS über eine Partnerschaft mit Zalando, Europas größterOnlineplattform für Mode, in den stilbewussten europäischen Markt.Zalando ist mit seiner Reichweite von der Massen- bis hin zurLuxusmode für alle nur vorstellbaren Gelegenheiten und mit über 2.000führenden Marken für Männer, Frauen und Kinder die ultimativeOnline-Adresse, die ihresgleichen sucht. Im Rahmen diesereinzigartigen Partnerschaft erweitert der eindrucksvolle Marktplatzvon Stadium Goods seine Reichweite mit Hunderttausenden derbegehrtesten Sneaker und mit Streetwear auf den europäischen Marktund stützt sich dabei auf Zalandos Stärke. Im ersten Schritt werdenKunden in Deutschland Zugang haben. Die weitere Ausrollung ist nachdem Abschluss einer erfolgreichen Testphase geplant."Als eines der führenden Unternehmen im Sneaker-Markt freuen wiruns auf die Partnerschaft mit Europas erster Adresse fürOnline-Shopping. Wir glauben, dass Zalando und Stadium Goodsgemeinsam den Sneaker-Enthusiasten die Authentizität und Auswahlbieten kann, die europäische Verbraucher schon seit Langem fordern",sagte John McPheters, Mitgründer und CEO von Stadium Goods.Dank der Partnerschaft mit Zalando verfügt Stadium Goods jetztüber die erforderliche Fachkompetenz, um die besten der oft nurschwer zu findenden und echten Sneakers den zunehmend kaufkräftigenSneaker-Aficionados in Europa anbieten zu können. Im Rahmen desZalando Partnerprogramms können Marken und Einzelhändler ihr eigenesE-Commerce-Angebot mit dem Zalando Modestore verbinden. Damit stehtVerbrauchern eine erheblich breitere Produktauswahl zur Verfügung.Die Artikel werden übergangslos in den Zalando-Katalog integriert unddirekt von Stadium Goods versandt. Für Verkäufer auf Stadium Goodserhöht diese Partnerschaft die Visibilität der von ihnen überverschiedene Kanäle verkauften Sneaker - die E-Commerce Website vonStadium Goods, der Flagship-Einzelhandelsladen von Soho und Zalandoseuropäische Plattform mit über 21 Millionen aktiven Kunden - womitihre Sneaker auch europäischen Verbrauchern verfügbar werden und einederzeitige Nachfragelücke gefüllt wird.Carsten Keller, VP Direct-to-Consumer von Zalando: "Die Präsenzvon Stadium Goods bei Bread & Butter macht daraus einen absolutenPflichttermin für europäische Kenner von Streetwear und die exklusivePartnerschaft in Zalandos Partnerprogramm macht uns zu einer derwichtigsten Adressen für die europäische Gemeinschaft derSneakerheads."Stadium Goods startete im Herbst 2015 mit der Eröffnung vonstadiumgoods.com (http://stadiumgoods.com/) die nächste Generationdes Verkaufs an Endverbraucher und bot damit Sneaker-Enthusiasten denbesten, innovativsten und auf Kundendienst fokussieren Ansatz für denKauf und Verkauf von begehrten Schuhen, Kleidungsstücken undLifestyleprodukten.Pressekontakt:Christine Su1-646-288-1374Original-Content von: Stadium Goods, übermittelt durch news aktuell