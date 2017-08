Stada: Das wird spannend...

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Die Spannung steigt, denn Stada steuert nach turbulenten Monaten und dem Verkauf an Bain und Cinven auf ein ereignisreiches Aktionärstreffen an diesem Mittwoch in Frankfurt zu. Die Hauptversammlung des Arzneimittelherstellers war zuvor wegen des Übernahmeringens verschoben worden. Die beiden angelsächsischen Beteiligungsfirmen und das Management des MDax -Konzerns dürften...