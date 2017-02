Stada startet Gespräche - Investor Advent zweiter Übernahmeinteressent

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

BAD VILBEL (dpa-AFX) - Die Katze ist aus dem Sack: Stada hat bekanntgegeben, wer der zweite Übernahmeinteressent für den Arzneimittelhersteller ist.



Neben dem Finanzinvestor Cinven habe auch das Private-Equity-Unternehmen Advent Interesse an einer Übernahme, teilte Stada am Montagmittag in Bad Vilbel mit. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor bereits den amerikanischen Finanzinvestor als zweiten Interessenten genannt.

Der Stada-Vorstand will mit beiden potenziellen Bietern ergebnisoffene Gespräche führen. Beide Interessenbekundungen könnten auf unterschiedliche Weise interessant sein, hieß es in der Mitteilung./ees/stb