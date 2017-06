Stada: „Die letzten ein, zwei Tage sind entscheidend“!

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Liebe Leser,

ein möglicher Börsenaustritt, die neue Organisationsstruktur des Konzerns, Gerüchte über Gegenangebote aus China – der Pharmariese Stada erlebt derzeit aufregende Zeiten. Zur Erinnerung: Im April wurde nach einem zähen Bieterwettstreit bekannt, dass Stada die Offerte der Finanzinvestoren Bain und Cinven angenommen hatte. Die Annahme der Offerte durch die Stada-Aktionäre steht derzeit aber noch aus – doch dazu später mehr.

Übernahmepläne

Zuerst: Konzernboss Matthias Wiedenfels äußerte sich in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit der „Welt am Sonntag“ zu den weiteren Plänen des Unternehmens. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die von Stada angepeilten Übernahmepläne. Wiedenfels betonte, dass „größere Zukäufe […] aus unseren Mitteln nicht möglich“ seien, fügte aber umgehend an: „Wenn man ein globaler Akteur sein will im Pharmageschäft, darf man aber auch keine Angst haben, eine Milliarde für eine Akquisition in die Hand zu nehmen. Die haben wir bisher nicht.“

Dicke Fische im Visier?

Der Stada-Chef rechne für die Zukunft mit einer Verbesserung der finanziellen Situation, welche dann auch dazu beitragen werde, große Akquisitionen tätigen zu können. Daher habe Stada auch Übernahmeziele im Blick, welche „eigentlich zu groß für uns sind“, so Wiedenfels weiter. Im Blickfeld befinden sich die beiden Geschäftsfelder Generika sowie Markenprodukte, welche erst vor kurzem im Zuge einer Neuorganisierung klarer aufgestellt wurden.

Übernahme durch Finanzinvestoren: „Die letzten ein, zwei Tage sind entscheidend.“

Der Stada-Manager äußerte sich auch zur unmittelbaren Zukunft des Konzerns. Wiedenfels gehe davon aus, dass die Aktionäre die Offerte der Finanzinvestoren annehmen werden. Die Annahmefrist ist bereits am 8. Juni zu Ende. 75 Prozent der Aktien müssen bis dahin angedient werden, um die Übernahme erfolgreich in die Wege leiten zu können. Wiedenfels fügte unmissverständlich an: „Die letzten ein, zwei Tage sind entscheidend.“ Bis zur Hauptversammlung am 30. August soll der Deal unter Dach und Fach sein, so Wiedenfels.

Wir dürfen gespannt sein, ob das Unterfangen wie geplant über die Bühne gehen wird, oder ob es auf der Zielgeraden vielleicht doch noch zu einer Überraschung kommen wird.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.