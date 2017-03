Stada: Wer hätte das gedacht

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Beim Generikahersteller Stada geht es derzeit Schlag auf Schlag. Die Aktie kletterte am 06. März auf ein neues Allzeithoch - auf Jahressicht können sich die Aktinäre über einen Kursgewinn in Höhe von 65% freuen. Heute hat Stada mitten im Übernahmepoker seine mittelfristigen Wachstumsziele angehoben. "In unserem Zukunftsprogramm Plus haben wir weitere signifikante Wachstumspotenziale...