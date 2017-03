Stada: Springt die Aktie in Bälde auf 70 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Lieber Leser,

am Dienstag teilte Stada mit, dass die eigentlich für Donnerstag angesetzte Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2016 um eine Woche verschoben wird. Daraufhin ging es mit den Notierungen um rund 3% auf unter 55 Euro abwärts. Angesichts der Übernahmefantasien könnte man nun meinen, dass die Anteilscheine gegenwärtig ein überdurchschnittlich gutes Chancen/Risiko-Verhältnis als Underlying für gehebelte Long-Derivate bieten. Die Frage lautet: zurecht?

Verhandlungen mit Bietern gehen in nächste Runde

Immerhin erfolgte die Verschiebung der Bilanzvorlage nicht, weil der Generikahersteller Probleme mit der Buchführung hat, wie es sonst in derartigen Fällen häufig der Fall ist. Vielmehr finden am besagten Donnerstag weitere Gespräche zwischen dem Stada-Management und den beiden Bieterkonsortien bestehend aus den Finanzinvestoren Advent und Permira auf der einen sowie Bain und Cinven auf der anderen Seite statt.

Bisherige Angebote als zu niedrig bewertet

Dabei wird es naturgemäß in erster Linie um eine Erhöhung des gebotenen Übernahmepreises gehen. Einem Zeitungsbericht zufolge schweben dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Hessen ein Gebot von mindestens 70 Euro vor. Dass die „Heuschrecken“ darauf eingehen, ist zugegebenermaßen nicht sonderlich wahrscheinlich. Einen Preis in dieser Höhe würde da schon eher ein Konkurrent in Betracht ziehen, wobei sich das Gerücht über einen Einstieg eines chinesischen Pharmaunternehmens nicht zu bestätigen scheint. Möglicherweise einigt man sich allerdings in einem Bereich um 65 Euro. Und selbst wenn die Übernahme am Ende nicht stattfindet, erscheint das Abwärtspotenzial bei der Stada-Aktie begrenzt, da ein Scheitern derzeit genau genommen schon eingepreist ist.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Marc Nitzsche.