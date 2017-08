Stada: Spannend wegen Übernahmekampf!

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

bekanntlich wollen bei Stada die Unternehmen “Bain Capital“ und „Cinven“ über eine Erwerbsgesellschaft namens Nidda Healthcare Holding AG die Kontrolle übernehmen. Erst vor einigen Wochen war man damit gescheitert – nun soll es einen neuen Versuch geben. Die Unterstützung des Stada-Managements haben Bain Capital und Cinven jedenfalls. Doch ob die Übernahme klappt, ist noch keineswegs in trockenen Tüchern. Denn es muss die Annahmeschwelle erreicht werden, und diese liegt bei 63% der Aktien. Um die Andienung der Aktien möglichst attraktiv zu machen, wurde das Gebot leicht erhöht, und zwar auf 65,53 Euro Angebotspreis, dazu soll noch eine Dividendenzahlung von 0,72 Euro kommen, so Stada. Ist dieses Angebot diesmal attraktiv genug für die Aktionäre von Stada, so dass die Übernahme zustande kommen wird?

Stada: Derzeit noch ungewiss, wie dieser Versuch ausgehen wird

Das ist derzeit natürlich noch offen! Diese Woche gab es die Mitteilung, dass der vorige Stada-Aktionär „Bank of America Corporation“ den Anteil von 2,78% auf nur noch 0,05% herabgefahren hat. Jetzt ist natürlich die Frage: War das „nur“ eine Gewinnmitnahme? Oder haben direkt Bain Capital und Cinven dankbar die Hände aufgehalten und diese Aktien übernommen? Ist das überhaupt erlaubt im Rahmen des laufenden Übernahmeangebots? Und, viel wichtiger: Wie wird die Masse der restlichen Aktionäre auf das Übernahmeangebot reagieren? Fragen über Fragen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.