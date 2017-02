Stada: Norges Bank verkauft – hoher Anteil in PRIMA-Fonds!

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Die Norges Bank hat ihre Beteiligung an der STADA Arzneimittel AG mit Wirkung zum 8. Februar 2017 auf 2,88 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Laut der letzten Stimmrechtsmeldung war die norwegische Zentralbank an 3,06 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Die norwegische Zentralbank ist jetzt der viertgrößte institutionelle Aktionär. Florian Schuhbauer und Klaus Röhrig halten über die Active Ownership Fund SCS, welche die 5,05 Prozent bei der ebenfalls meldepflichtigen BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hinterlegt hat. BlackRock, Inc. hatte am 31. Januar 2017 zugekauft und folgt derzeit mit 3,03 Prozent. Von Anteilen getrennt hatte sich die LSV Asset Management bereits Ende Juni 2016. Sie hält noch 2,92 Prozent an STADA. Die Deutsche Asset Management Investment GmbH verkleinerte Ende November 2016 ihren Stimmrechtsanteil auf 2,84 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die STADA Arzneimittel AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

PRIMA – Globale Werte

9,98

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

9,06

Absolutissimo Fund – Value Focus Fund

8,93



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

