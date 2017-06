Stada: Neuer Angriff auf die Höchststände?

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Stada ist derzeit am Finanzmarkt im Gespräch. Das Unternehmen steht kurz vor einer Übernahme durch sogenannte Finanzinvestoren. Allerdings soll die Übernahme den jüngsten Angaben zufolge stocken. Dies macht sich beim Aktienkurs bemerkbar. Die Kurse sind nach einem neuen Allzeithoch am 15. Mai in Höhe von 67,60 Euro inzwischen wieder etwas gefallen. Binnen einer Woche ging es um 1 % nach unten, innerhalb von zwei Wochen um 2,6 %. Dabei wurden auch technische Signale gesetzt, die zumindest kurzfristig eine Kursschwäche erwarten lassen.

Stada: Aufwärtstrend dennoch intakt

Dennoch ist der Hausse-Modus aus Sicht der technischen Analysten noch intakt. Denn die Kurse verlaufen deutlich über den durchschnittlichen Notierungen der vergangenen Monate. Konkret: Der GD200 für den Zeitabschnitt von 200 Tagen liegt 21 % entfernt. Der GD100 für die Phase von 100 Tagen notiert 10 % unterhalb der aktuellen Werte am Markt.

Charttechniker sehen derzeit einen weiteren Boden bei 57 Euro, der eine Unterstützung darstellen würde, sofern die Kurse fallen. Deshalb sei der Aufwärtstrend für längere Zeit nicht in Gefahr. Fundamental orientierte Analysten zeigen sich derzeit eher skeptisch. 80 % wollen „Halten“, 20 % „Verkaufen“. Insofern ist von dieser Seite keine Unterstützung zu erwarten.

Insgesamt ist die Aktie von Stada weiterhin im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.