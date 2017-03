Stada: Na endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Jetzt kommt Bewegung in den Übernahmekampf um den Generika-Hersteller Stada: Nachdem bereits einige Finanzinvestoren ihren Hut in den Ring geworfen haben sollen, erwägt nun wohl auch CVC Capital Partners ein Gebot. CVC stehe in Verhandlungen mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Shanghai Pharmaceuticals Holding, um eine gemeinsame Offerte für Stada abzugeben, berichtete die...