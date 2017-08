Stada: Bitte einmal Übernahme!

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

da will es aber einer wissen: Bei Stada waren bekanntlich im Frühsommer “Bain Capital“ und „Cinven“ (über ihre Erwerbsgesellschaft Nidda Healthcare Holding AG) mit einem Übernahmeangebot für Stada knapp gescheitert. Bei dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot war die Mindestannahmeschwelle auf 67,5% herabgesetzt worden und die Annahmefrist verlängert worden. Es hatte nichts genützt: Ende Juni 2017 hatte Stada mitgeteilt, dass 65,52% der Stada-Aktien angeboten worden waren – zu wenig, denn es lag unter der Schwelle. Übernahmeangebot gescheitert. Anfang Juli dann hieß es von Seiten von Stada, dass „Bain Capital und Cinven Antrag auf Befreiung von einjähriger Sperrfrist zur Abgabe eines erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots“ erwägen.

Stada: Wechsel im Vorstand

Dann – Zack – legten Anfang Juli der Vorstandsvorsitzende und ein weiteres Mitglied des Vorstands bei Stada ihre Ämter nieder. Warum, hat das was mit den Übernahmeplänen zu tun? Offiziell wurde nur mitgeteilt, die Amtsniederlegung erfolge aus persönlichen Gründen. Das kann alles und nichts bedeuten. Interessant jedenfalls: Einige Tage später dann der Antrag von Bain Capital und Cinven bei der BaFin, die einjährige Sperrfrist zur Abgabe eines erneuten Angebots zu verkürzen – „mit Zustimmung von Stada“! Und wieder ein paar Tage später dann schon das neue Angebot: 66,25 Euro pro Aktie (davon 65,53 Euro Angebotspreis plus 0,72 Euro Dividende). Die Mindestannahmeschwelle soll diesmal bei 63% liegen. Und wieder einige Tage später die Meldung von Stada: „Vorstand und Aufsichtsrat der STADA empfehlen Annahme des erneuten Übernahmeangebots“. Klappt es also diesmal?

Es scheint auch dieses Mal äußerst knapp zu werden. Denn im Laufe des Dienstags teilten die Kaufinteressenten mit, dass sie bis einschließlich Montagabend nur 43 % der Aktien angeboten bekommen haben. Ihnen bleiben 48 Stunden (Ende der Übernahmefrist ist am Mittwochabend), um die restlichen 20 % einzusammeln, die zur erfolgreichen Annahme des Angebots notwendig sind. Heute ist also wieder mal Drama bei Stada angesagt. Gegenfrage: Wann nicht in diesem Sommer 2017?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.