Stada: Auf dem Weg zu neuen Rekordhöhen?

die Stada-Aktie ist in den vergangenen Tagen minimal gesunken. Dennoch hat das Papier jetzt das Potenzial, neue Allzeithochs zu erreichen. Dafür spricht der gigantische Aufwärtsmarsch seit Beginn des Jahres. In dieser Zeit sind die Kurse immerhin um 33 % nach oben geklettert, so dass Stada ein Rekordtop nach dem anderen erobern konnte. Jetzt dürfte es einen weiteren Aufwärtsmarsch geben, meinen technische und charttechnische Analysten.

Stada: Übernahmegerüchte treiben

Der Treiber für die Kurse sind derzeit Übernahmegerüchte, die am Markt in den vergangenen Tagen die Phantasie verschiedener Investoren anregten. Dabei haben ausgerechnet Bankanalysten Stada nicht auf dem Kaufzettel. Niemand „kauft“. 80 % wollen „Halten“, nur 20 % „Verkaufen“. Insofern stützt sich der Optimismus der technischen Analysten auf die Ausgangssituation anhand der gleitenden Kursdurchschnittswerte.

Der Abstand auf den GD200 beträgt derzeit satte 26 %. Die Distanz zum GD100 für das Ausmaß des mittelfristigen Aufwärtstrends ist auf 16 % angewachsen. Die Trendpfeile sind generell in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Dies spricht für einen breiten Hausse-Modus.

Stada ist auf dem Weg zu weiteren Tops und gilt als aussichtsreiches Investment.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.