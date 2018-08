Stada Arzneimittel: Wie sieht es hier aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Jens Becker in einer Analyse mit der Aktie von Stada. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Am 31. Juli um 05:53 Uhr notierte Stada Arzneimittel an der Heimatbörse Xetra bei 82 EUR. Die Entwicklung! Bei Sentiment und Buzz wurde eine erhöhte Aktivität aufgewiesen und die Rate der Stimmungsänderung war positiv. In den letzten 12 Monaten gab es eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.