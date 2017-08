Stada Arzneimittel: Wenn die Spekulationsblase platzt…

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Lieber Leser,

größter Verlierer im MDAX ist heute die Aktie der Stada Arzneimittel AG. Dabei hilft der Aktie noch nicht einmal die heute gute Stimmung im Biotechnologie- und Pharmasektor aufgrund der angekündigten Mega-Übernahme durch Gilead Sciences (Gebot von 180$ je Aktie zur Übernahme von Kite Pharma).

Wenn die Spekulationsblase à la VW platzt…

Das ist auch kein Wunder, denn bei Stada sahen wir zuletzt eine typische Spekulationblase. Diese entstand durch eine besondere Situation: die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven hatten ein Übernahmeangebot für Stada vorgelegt, das zunächst knapp scheiterte. Daraufhin legten die Finanzinvestoren noch einmal nach und boten 66,25 Euro anstatt 66,00 Euro je Aktie und senkten die Mindestannahmequote auf 63%.

Kurz vor Ende der Annahmefrist gab es dann eine Meldung, dass den Finanzinvestoren noch 17% bis zur Annahme des Übernahmeangebots fehlen würden. Daraufhin begannen Spekulanten mit dem Aufbau von Shortpositionen, weil sie darauf setzten, dass das Übernahmeangebot ein zweites Mal scheitern könnte. Doch Pustekuchen, im zweiten Anlauf klappte der Deal und somit befanden sich plötzlich viele Spekulanten in einer Schieflage.

Short Squeeze und Elliott Management trieben die Aktie zuletzt an!

Was folgte war ein Short Squeeze, der ein wenig an den damalige Short Squeeze bei der VW-Aktie erinnerte. Damals wurden im Zuge der Wirren um eine mögliche Übernahme von VW durch Porsche ebenfalls viele Shortseller auf dem falschen Fuß erwischt und mussten sich dann schnell und zu nahezu jedem Preis mit VW-Aktien eindecken, was diese schließlich kurzfristig auf über 1000 Euro trieb.

Hinzu kamen dann auch noch die Spielchen des US-Hedgefonds Elliott Management von Paul E. Singer. Dieser hatte, entgegen zunächst anders lautenden Meldungen, die Offerte von Bain Capital und Cinven nämlich nicht akzeptiert. Statt dessen kaufte er Aktien über die Börse zu, um so den geplanten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag torpedieren zu können.

Sein raffiniertes Kalkül dahinter: Die Finanzinvestoren brauchen für einen solchen Vertrag die Zustimmung von mindestens 75% des Aktienkapitals. Daher müssten diese ihm im Zweifel sein Aktienpaket abkaufen – und das natürlich zu einem höheren Preis. Durch diese ganzen Spielereien jedenfalls stieg die Stada-Aktie kurzfristig auf über 80 Euro, was deutlich über dem Übernahmeangebot liegt und fundamental nicht lange haltbar erscheint. Daher droht der Aktie über kurz oder lang das Schicksal von VW, sprich ein Absturz. Das Kursziel hierfür sehe ich unverändert bei 66,25 Euro – und rate dementsprechend von einem Einstieg ab.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Sascha Huber.