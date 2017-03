Stada Arzneimittel AG: 3-Stufen-Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Der deutsche Pharmakonzern Stada Arzneimittel ist seit dem letzten Handelstag um 0,16% gefallen. Der aktuelle Kurs beträgt somit 55,22€. Seit der letzten Woche ist der Kurs um 0,84% gefallen und seit Jahresbeginn um 12,52% gestiegen.

Stufe: Fundamental

Stada Arzneimittel AG ist sowohl im historischen Vergleich (Key Performance Indicator: das KUV) als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern (KPI: die Dividendenrendite) überbewertet. Im Endeffekt erscheint diese Aktie daher derzeit überbewertet. Allerdings wäre Stada Arzneimittel AG ab einem Kurs unter 39,63 € unterbewertet. Zudem wird Stada Arzneimittel AG im Vergleich zu ähnlichen Werten mit einem Aufschlag gehandelt. Dieser Trend wurde in der Berechnung des theoretischen Kurses berücksichtigt.

Bewertung: Sell!

Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Stada-Aktie gibt es aktuell 3 Buy und 11 Hold Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 52,46€. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs um -5,1% fallen würde.

Bewertung: Hold!

Stufe: Sharewise-Crowd

Die Anleger sind der Aktie grundsätzlich positiv eingestellt. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt bei 62,50€, d.h. der aktuelle Kurs von Stada könnte sich um 13,18% verändern.

Bewertung: Buy!

Fazit: Die Stada-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Hold!

Ein Beitrag von Thomas Liebigman.