Stada: Die Aktionäre wird es freuen

Der Stada-Konzern schüttet vor einer möglichen Übernahme durch Finanzinvestoren mehr Geld an die Aktionäre aus und treibt so den potenziellen Verkaufspreis in die Höhe. Die Dividende für 2016 soll gemessen am Vorjahr um 2 auf 72 Cent je Anteil steigen, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit. Mit dem Anstieg der Dividende pokert Stada auch im Bieterrennen höher. Denn...