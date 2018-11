Stabwechsel bei ND Coatings / Bertram Koch übernimmt die Geschäftsführung von Manfred Ossevorth (FOTO)

Papenburg (ots) -Bertram Koch wird neuer Geschäftsführer der ND Coatings GmbH. Erübernimmt die Führung des Unternehmens von Manfred Ossevorth, der dasUnternehmen seit seiner Gründung im Jahre 2010 zu einem sehrerfolgreichen strategischen Partner der MEYER WERFT entwickelt hat.Bertram Koch, der bisher als Betriebsleiter im Unternehmen tätig war,wird bereits ab dem 01.12.2018 die Firmenleitung übernehmen. ManfredOssevorth, der seit dem Frühjahr dieses Jahres zusätzlich dieGeschäftsführung der NEPTUN WERFT in Rostock/Warnemünde übernommenhatte, wird sich damit voll und ganz auf den Bau der sehr komplexenschwimmenden Maschinenraummodule für die Kreuzfahrtschiffe der MEYERWERFT und MEYER TURKU sowie den Bau von Binnenkreuzfahrtschiffenkonzentrieren können.Die ND Coatings GmbH ist im Bereich Korrosionsschutz undOberflächenbearbeitung im Schiffbau tätig. Isolierungen sind einweiterer wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens. So gehörendie Feuer- und die Wärmeisolierung ebenso zum Portfolio wie dieSchallschutzisolierung.Als Schiffbauzulieferer ist ND Coatings ein strategisch wichtigerPartner der MEYER WERFT und beschäftigt heute 90 eigene Mitarbeiter.2018 wurde das Unternehmen mit dem Green Award 2018 für die deutlicheReduzierung von Lösungsmitteln ausgezeichnet. Zudem wurde ND Coatingsnach dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Eineweitere Zertifizierung erreichte das Unternehmen im BereichArbeitssicherheit.Pressekontakt:ND Coatings GmbHKai Betkerwww.nd-coatings.dekai.betker@nd-coatings.deOriginal-Content von: Meyer Werft GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell