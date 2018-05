Stabwechsel in Berlin: Marion von Haaren wird neue Korrespondentin und Büroleiterin des ARD-Morgenmagazins im Hauptstadtstudio / Christiane Meier wechselt nach New York

Köln (ots) - Marion von Haaren wird neue Korrespondentin undBüroleiterin des ARD-Morgenmagazins im Hauptstadtstudio Berlin. Sieübernimmt damit die Position von Christiane Meier, die zum 1. Juli2018 als Korrespondentin in das ARD-Studio nach New York wechselt.Marion von Haaren wird in bewährter MOMA-Tradition über die Themenaus der Hauptstadt Berlin berichten, die den Tag bestimmen - und inihren Interviews das politische Spitzenpersonal ebenso präzise wiehartnäckig befragen.Marion von Haaren, geboren 1957, besuchte die KölnerJournalistenschule und studierte Volkswirtschaft an der Universitätzu Köln. Sie arbeitete als Redakteurin und Moderatorin in derWirtschaftsredaktion des WDR. Von 1995 bis 1997 war Marion von HaarenKorrespondentin im ARD-Studio Bonn. 1997 wurde sie zurChefredakteurin Fernsehen beim WDR berufen. 2002 ging Marion vonHaaren für fünf Jahre als Auslandskorrespondentin und Studioleiterinins ARD-Studio Paris. Von 2007 bis 2013 berichtete sie alsAuslandskorrespondentin aus dem ARD-Studio Brüssel. 2014 wechselteMarion von Haaren in das ARD-Hauptstadtstudio. Als neueMOMA-Korrespondentin wird sie erstmalig am 23. Juli zu sehen sein.Christiane Meier, geboren 1956, absolvierte ihr Volontariat beimNDR und arbeitete anschließend als Redakteurin und Moderatorin beiRadio Bremen und dem WDR. Von 2000 bis 2007 war sie Korrespondentinim ARD-Studio Washington D.C., ab 2006 als Studioleiterin. 2007wechselte Christiane Meier ins ARD-Hauptstadtstudio, seit 2012leitete die Journalistin das MOMA-Team im ARD-Hauptstadtstudio.Christiane Meier wurde 2017 in der Kategorie "Beste PersönlicheLeistung / Moderation" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.Pressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell