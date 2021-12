Stabübergabe bei der Consline AG: Gründer Dr. Heinz van Deelen übergibt Vorstandsvorsitz an Dr. Dirk Schachtner

München (ots) -Nach fast 22 Jahren Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Consline AG (https://www.consline.com) wechselt Firmengründer Dr. Heinz van Deelen zum 14.12.2021 in den Aufsichtsrat. In dieser Zeit hat er die Consline AG als führenden Anbieter im Bereich Product Safety & Quality Monitoring etabliert.Als Vorsitzender des Aufsichtsrats wird Dr. van Deelen zusammen mit seinen Aufsichtsratskollegen Horst Rosenbauer und Dr. Uwe Maeck dem Vorstand als Ratgeber und Sparringspartner zur Seite stehen.Neuer Vorsitzender des Vorstands wird Dr. Dirk Schachtner, der 2003 in die Consline AG eingetreten ist und seit 2009 als Vorstandsmitglied das Unternehmen mitgeprägt hat. Gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin Tatiana van Deelen wird er die Consline Services im Bereich Product Safety & Quality fortführen und weiterentwickeln.Als Pionier im Bereich Product Safety & Quality Monitoring unterstützt die Consline AG (https://www.consline.com) seit 1999 führende Unternehmen aus Branchen wie Automobil, Pharma und Konsumgüter.Pressekontakt:Consline AGLeonrodstr. 6880636 MünchenTel.: +49 89 306365-0contact@consline.comwww.consline.comOriginal-Content von: Consline AG, übermittelt durch news aktuell