Stabilus SE-Aktie: Rekordumsatz im zweiten Quartal erzielt!

Rekordumsatz im zweiten Quartal des GJ2022 Zweistelliges organisches Wachstum von 11,6% steigert Umsatz im zweiten Quartal GJ2022 auf Rekordniveau von 281,2 Mio. EUR (Q2 GJ2021: 244,0 Mio. EUR) Bereinigtes EBIT[1] in Q2 bei 39,3 Mio. EUR, nach 38,0 Mio. EUR in Q2 GJ2021 Ergebnis in Q2 bei 26,2 Mio. EUR (Q2 GJ2021: 25,9 Mio. EUR) und freier Cashflow vor Akquisitionen… Hier weiterlesen