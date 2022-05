Stabilus Aktie profitiert vom starken Automotivegeschäft. Rekordumsatz im Quartal.

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

Stabilus Aktie zeigt es zwar noch nicht, aber die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) hat sich von den Pandemiefolgen weitgehend erholt. Und kann im zweiten Quartal, das für Stabilus am 31.03.2022 endete, wieder an alte Zeiten anknüpfen und liefert ein Rekordergebnis ab.

Stabilus, einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute ihren Finanzbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Nach einem soliden Start in das Geschäftsjahr 2022 im ersten Quartal hat sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal deutlich beschleunigt. Zu dieser Entwicklung haben insbesondere das operative Segment (die Region) APAC und die Geschäftseinheit Automotive Powerise beigetragen.

Umsatz plus 15,2 % – Stabilus Aktie scheint Trendwende eingeleitet zu haben

Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal GJ2022 gegenüber dem Vorjahresquartal um 15,2% auf 281,2 Mio EUR (Q2 GJ2021: 244,0 Mio EUR). Bereinigt um Währungseffekte belief sich der Anstieg des Konzernumsatzes auf 11,6%.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Im zweiten Quartal hat unser Umsatzwachstum nach einem soliden Start in das Geschäftsjahr im ersten Quartal nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Mit rund 281 Mio. € haben wir den in der Unternehmensgeschichte von Stabilus bislang höchsten Quartalsumsatz erzielt. Erneut war unser Automotive-Powerise-Geschäft mit einer Vervierfachung der Umsätze in Asien der größte Wachstumstreiber. Dies ist im Einklang mit unserer Langfriststrategie, in der Asien zur Erreichung unserer Ziele eine wichtige Rolle zukommt.“

EBIT-Marge von 14,0% im Q2

Das bereinigte EBIT stieg im Q2 um 3,4% auf 39,3 Mio EUR (Q2 GJ2021: 38,0 Mio). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 14,0%, nach 15,6% im Vorjahresquartal. Der Gewinn lag bei 26,2 Mio EUR, nach 25,9 Mio im Vorjahresquartal.

Wachstumsperle ist „Automotive Powerise“ -plus 34,5% – Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus sowohl bei Automotive Gas Spring als auch bei Automotive Powerise organisches Umsatzwachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022. In der Geschäftseinheit Automotive Powerise, die sich deutlich von der negativen Entwicklung der globalen Automobilproduktion im Berichtszeitraum entkoppeln konnte, stiegen die Erlöse um 40,8% auf 91,8 Mio EUR im Q2 (Vorjahr: 65,2 Mio EUR). In Automotive Gas Spring verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um 5,7% auf 82,0 Mio EUR (Vorjahr: 77,6 Mio EUR). Und die Geschäftseinheit Industrial verzeichnete einen Umsatzanstieg von 6,1% im Q2 auf 107,4 Mio EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 101,2 Mio EUR. Die stärkste Entwicklung verzeichnete Stabilus im Marktsegment Distributoren, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC) mit einem Wachstum von 18% im Vorjahresvergleich.

Prognose für Geschäftsjahr 2022 bestätigt – Stabilus Aktie wieder im Aufwärtstrend? Zu früh es zu bewerten

Stabilus bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 nach dem positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr und erwartet weiterhin einen Umsatz von 940 bis 990 Mio EUR bei einer bereinigten EBIT-Marge von 14 bis 15%.



