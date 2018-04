Stabilitas Silber + Weißmetalle: Keine guten Zeiten für Rohstofffans!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wer in Silber investieren möchte, ohne sich auf ein bestimmtes Unternehmen zu fixieren, für den ist der Stabilitas Silber + Weißmetalle eigentlich keine schlechte Wahl. Leider ist das Edelmetall in den letzten Jahren aber arg unter die Räder geraten, was sich auch im Wert dieses Fonds bemerkbar macht. Allein im letzten Jahr verlor er um fast 25 Prozent an Wert, über ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.