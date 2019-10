Stabilität der Kreditfähigkeit Saudi-Arabiens unterstreicht innere Stärke des Königreichs

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - In der vergangenen Wochehaben die großen Rating-Agenturen als Reaktion auf die Anschläge vom14. September aktualisierte Kreditanalysen zu Saudi-Arabienveröffentlicht, die die breite Stabilität des Landes unterstreichen.Dies ist nicht nur Ausdruck der wirtschaftlichen und fiskalischenStärke des Landers, sondern vor allem ein Beweis für seineinstitutionelle Fähigkeit, eine sofortige und wirksame Maßnahme alsReaktion auf einen externen Schock zu ergreifen. Moodys hat keineÄnderungen am Rating vorgenommen, während Fitch das Rating desKönigreichs auf A mit stabilem Ausblick herabstufte.Die internationale Gemeinschaft hat positiv auf dieWiderstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit reagiert, die von SaudiAramco und dem Königreich gezeigt wurden, als sie eineununterbrochene weltweite Ölversorgung sicherstellten, was dieerstklassige operative Exzellenz und die Fähigkeiten des Unternehmensim Krisenmanagement verstärkt zum Ausdruck brachte.Der Ölversorgungsbetrieb Saudi-Arabiens wurde nach den Anschlägenwieder vollständig hergestellt, nachdem die Produktion halbiertworden war. Das Königriech hat eine Kapazität von 11,3 MillionenBarrel pro Tag (bpd) erreicht, die bis Ende November auf 12 Millionenbpd ansteigen wird. Die Ölversorgung soll sich im Oktober mit 9,89Millionen bpd wieder erholen, und Saudi-Arabien, der weltweit größteÖlexporteur, wird die Ölverpflichtungen seinen Kunden gegenüber indiesem Monat erfüllen können.In Anbetracht dessen zeigt sich das Finanzministerium enttäuschtdarüber, dass Fitch das Königreich in seiner raschen Entscheidungheruntergestuft hat. Vielmehr unterstreicht dieses Ereignis dieherausragende Fähigkeit Saudi-Arabiens, Widrigkeiten wirksam zubegegnen, sein Engagement für die Aufrechterhaltung der Stabilitätauf den globalen Ölmärkten und seinen Status als wichtigerinternationaler Verbündeter. Damit wirkt die Herabstufung des Ratingsohne direkten Bezug auf die schnelle, ausschlaggebende und effektiveReaktion auf das Ereignis etwas spekulativ.Seit dem Ereignis hat das Königreich in seiner AntwortZurückhaltung und sorgfältige Überlegung gezeigt, die derinternationalen Gemeinschaft als Zusicherung dienen sollten.Zunehmende Unberechenbarkeit ist eher die Handlungsweise aggressiverAkteure in der Region und nicht die des Königreichs.Derzeit liegt das Haushaltsdefizit weit unter den Parametern, diewir für den Haushalt 2019 festgelegt haben. Während wir uns zugezielten Investitionen in wichtige Bereiche der Vision 2030verpflichten, verbessern wir zudem die Effizienz und Effektivitätdieser Ausgaben. Darüber hinaus verfügen wir über eine der stärkstenReserven der Welt, und die finanziellen Vermögenswerte des Landesübersteigen seine Verbindlichkeiten eindeutig.Das Finanzministerium kommentierte die Bewertung wie folgt: "Wirsind nicht der Ansicht, dass die Maßnahmen des Landes und desUnternehmens als Reaktion auf das Ereignis einen wesentlichenEinfluss auf die im Bericht genannten Risikofaktoren haben.Tatsächlich unterstreichen die Reaktion und Widerstandsfähigkeit desUnternehmens und der Märkte die Zuverlässigkeit der Ölversorgung derglobalen Märkte durch das Königreichs. Wir vertrauen darauf, dass esdie Rating-Agentur angesichts der anhaltenden Stabilität derMarktversorgung und der Reaktionen und Maßnahmen der Marktteilnehmerund Kommentatoren für angebracht halten wird, ihre Entscheidung zuüberarbeiten.Pressekontakt:David TellingDavid@tellingltd.comTel: +44-(0)776-767-0853Original-Content von: The Ministry of Finance Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuell