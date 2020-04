Stabilisieren sich die Kurse? Weiter investieren

Liebe Leser,

der Dax hat in der vergangenen -kürzeren – Handelswoche ein Plus von schließlich etwa 1,5 % geschafft. Dennoch war die Woche unruhiger, als vielleicht viele Investoren sich erwünscht haben. Jüngst hatte der Dax innerhalb einer Woche 10 % gewonnen. Jetzt ging es teils mächtig hin und her. Allerdings ist dies nicht verwunderlich.

Schwankungen vollkommen „normal“

