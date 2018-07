Stabiler Wohnungsrollator mindert Sturzrisiko deutlich / Die meisten Stürze sind vermeidbar

Bonn (ots) - Stürze gehören zu den häufigsten Unfällen inDeutschland. Ein Drittel der über 65-Jährigen und sogar die Hälfteder über 80-Jährigen stürzt einmal im Jahr - und das mit zum Teilerheblichen körperlichen und seelischen Folgen. Etwa fünf Prozentaller Betroffenen tragen einen Knochenbruch, ein bis zwei ProzentOberschenkelhalsbrüche davon. Viele Stürze führen zur Bettlägerigkeitund im schlimmsten Fall zur Pflegebedürftigkeit. Eine neue kostenloseBroschüre der Seniorenliga hilft, Sturzunfälle im Wohnumfeld zuvermeiden.Mit zunehmendem Alter nehmen einige körperliche Fähigkeiten undSinnesleistungen ab, insbesondere die Muskelkraft, aber auch das Seh-und Hörvermögen. Zudem lassen Reaktion und Koordination nach. ÄlterenMenschen fällt es schwer, in bestimmten Situationen schnell undangemessen zu reagieren. Die Folge sind oftmals Stürze. AuchKrankheiten wie Schwindel oder die Einnahme von Medikamenten könnendas Sturzrisiko erhöhen. Ein Sturz ist schnell passiert, doch dieFolgen können langwierig sein und sogar dauerhafte Pflege nötigmachen. "Viele Stürze im Alter sind vermeidbar, wenn manbeispielsweise mit Krankengymnastik oder speziellem Körpertrainingseine körperlichen Defizite ausgleicht", sagt Erhard Hackler,geschäftsführender Vorstand der Deutschen Seniorenliga: "Eine dereinfachsten und sichersten Methoden zur Vorbeugung eines Sturzes istein Rollator." Für die Nutzung in den eigenen vier Wänden ist einstabiler Wohnungsrollator sinnvoll. Dieser ist schmaler als einAußenrollator, hat deutlich kleinere Räder und damit einen kleinenWendekreis. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass sich derRollator auf der Stelle drehen lässt, von allen Seiten festen Haltsowie einen fahrbaren Handlauf bietet und sich mit entsprechendemZubehör wie einem Tablett oder einem Korb ausstatten lässt. So sinddie Hände für die Fortbewegung frei. Ideal sind Modelle, auf denenman sich auch mal absetzen und mit den Füssen abstoßen kann. Trippelnnennt das der Fachmann. Sinnvoll ist es, den richtigenBewegungsablauf in einer vom Arzt verordneten Ergotherapie zuerlernen.Die Broschüre "Sturzunfälle im Wohnumfeld vermeiden" beschreibtumfassend, wie man sein Wohnumfeld sicherer machen kann, angefangenmit der Beseitigung von Hindernissen über die Anschaffung vonMobilitätshilfen bis zum barrierefreien Umbau. Bestelladresse:Deutsche Seniorenliga, Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn. Bei eineminteraktiven Rundgang durchs Haus auf www.sturzunfaelle-vermeiden.deist ein kompletter Check möglich.Pressekontakt:Deutsche Seniorenliga e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnGermanyFon: 0049 (0)228-30 82 1-0info@medcominternational.dewww.medcominternational.deOriginal-Content von: DSL e.V. Deutsche Seniorenliga, übermittelt durch news aktuell