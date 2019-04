Stabiler Anstieg der Erwerbstätigkeit im 1. Quartal 2019 / März 2019: Fast eine halbe Million mehr Erwerbstätige als im Vorjahresmonat

Wiesbaden (ots) - Im März 2019 waren nach vorläufigen Berechnungendes Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 44,9 Millionen Personenmit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber März 2018 nahm dieZahl der Erwerbstätigen um 1,1 % zu (+495 000 Personen). Dasentspricht der Vorjahresveränderungsrate der letzten beiden MonateJanuar und Februar 2019. Somit hielt der Anstieg der Erwerbstätigkeitim Laufe des 1. Quartals 2019 an. Die Entwicklung derErwerbslosigkeit war - im Vergleich mit dem Vorjahresmonat -weiterhin leicht rückläufig. Im März 2019 waren 1,50 MillionenPersonen erwerbslos, 13 000 weniger als ein Jahr zuvor.Mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung stieg die Zahl derErwerbstätigen im März 2019 im Vormonatsvergleich nach vorläufigenErgebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 127 000 Personen oder 0,3%. Dies ist ein geringerer Zuwachs gegenüber dem Vormonat als imDurchschnitt der letzten fünf Jahre (+143 000 Personen).Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung derüblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm dieErwerbstätigenzahl im März 2019 gegenüber Februar 2019 um 33 000Personen oder 0,1 % zu.Erwerbstätigenzahl im 1. Quartal 2019 um 1,1 % höher als im 1.Quartal 2018Im Durchschnitt gab es im 1. Quartal 2019 nach vorläufigenBerechnungen rund 44,9 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort inDeutschland (das heißt einschließlich Pendlerinnen und Pendler ausdem benachbarten Ausland). Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahlder Erwerbstätigen um 481 000 Personen oder 1,1 %. AusführlicheErgebnisse zum 1. Quartal 2019 erscheinen am 17. Mai 2019.Bereinigte Erwerbslosenquote im März 2019 bei 3,2 %Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl derErwerbslosen im März 2019 bei 1,50 Millionen Personen. Das waren 138000 Personen mehr als im Vormonat. Bereinigt um saisonale undirreguläre Einflüsse betrug im März 2019 die Zahl der Erwerbslosen1,38 Millionen Personen und lag damit um 13 300 Personen unter demErgebnis des Vormonats. Die bereinigte Erwerbslosenquote im März 2019betrug 3,2 %.Methodische HinweiseTief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zuErwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter denTabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale)beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zuErwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung könnenunter der Tabellennummern 13231-0001 bis 13231-0003 (Monate)abgerufen werden.Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahl für denBerichtsmonat März 2019 wurden die bisher veröffentlichtenmonatlichen Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit für das Jahr 2018 sowiefür die Monate Januar und Februar 2019 neu berechnet. Aus derNeuberechnung der Monatsergebnisse resultiert im September 2018 eineVeränderungsrate gegenüber dem Vorjahr, die aufgesamtwirtschaftlicher Ebene um 0,1 Prozentpunkte unter dembisherigen Rechenstand und in den Monaten November und Dezember 2018jeweils um 0,1 Prozentpunkte über dem bisherigen Rechenstand liegt.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und ausder Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sindauf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beidenStatistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen derErgebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung undErwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistikunter www.destatis.de --> Alle Themen --> Weiterführende Themen -->Methoden --> Qualität --> Qualitätsberichte --> Arbeit -->Arbeitsmarkt.Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzeptder Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Dieausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit derregistrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von derBundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuchveröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werdenim Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse derArbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:für den Bereich der Erwerbstätigenrechnung: Telefon: +49 (0) 611 /75 26 33,für den Bereich der Arbeitskräfteerhebung: Telefon: +49 (0) 611 /75 21 24, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell