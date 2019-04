Stabile Geschäftsentwicklung bei Bayerns Genossenschaften

München (ots) - Bei den genossenschaftlichen Waren- undDienstleistungsunternehmen in Bayern laufen die Geschäfte weiterhinrund. Die 1.053 Unternehmen steigerten den Gesamtumsatz im Jahr 2018um 1,5 Prozent auf 12,7 Mrd. Euro, wie der GenossenschaftsverbandBayern (GVB) beim Jahrespressegespräch in München bekannt gab. DasErgebnis vor Steuern verbesserten sie um 8,0 Prozent auf 259,5 Mio.Euro."Bayerns Genossenschaften haben 2018 erfolgreich gewirtschaftet.Sie sind erneut gewachsen und haben mehr verdient", fassteGVB-Präsident Jürgen Gros zusammen. Die Waren- undDienstleistungsunternehmen beschäftigen mehr als 20.000 Mitarbeiterund sind in 35 Branchen aktiv. Gros: "Sie fördern ihre 620.000Mitglieder und sind als Partner der Landwirtschaft, als dezentraleEnergielieferanten, regionale Nahversorger oder IT-Dienstleister festim bayerischen Wirtschaftsleben verankert."Wachstum in fast allen Geschäftsfeldern - Fachkräfte in derLogistik fehlenIn fast allen Branchen weisen die Unternehmen Wachstum aus. Dasgilt für Genossenschaften aus Handel und Handwerk ebenso wie fürGenossenschaften aus der IT-Branche oder dem Gesundheitswesen. Auchdie ländlichen Genossenschaften konnten zulegen, da Verbraucherzunehmend regional erzeugtes Gemüse, Obst oder Fleisch nachfragen.Die Raiffeisen-Warenunternehmen verzeichneten aufgrund der schwachenErnte Einbußen beim Getreidehandel. Insgesamt konnten sich dieBetriebe jedoch gut behaupten, insbesondere weil der Baustoffhandelwegen der lebhaften Bautätigkeit in Bayern florierte. Zudeminvestierten die Landwirte stärker in Agrar- und Stalltechnik als imVorjahr.Die Energiegenossenschaften spürten die Wetterkapriolen des Jahres2018. Unternehmen mit Photovoltaikanlagen speisten so vielSonnenstrom wie noch nie in die Netze ein. Bei dengenossenschaftlichen Wärmeversorgern schmälerten jedoch die höherenDurchschnittstemperaturen den Erlös, weil die Haushalte wenigerheizten. Zudem konnten die Betreiber von Wasserkraftanlagen wegenniedriger Gewässerstände nur eingeschränkt Strom produzieren.Die Geschäfte der bayerischen Molkereigenossenschaften bliebenanders als in den Vorjahren von extremen Ausschlägen beim Milchpreisverschont. Stabilisierend wirkten die hohe Nachfrage am Weltmarkt unddie hohen Preise für die Fettverwertung (z. B. Butter). Dass derAnteil der im Milchsektor tätigen Genossenschaften am gesamtenMengenaufkommen rückläufig war, ist auf strukturelle Änderungen desGeschäftsmodells der Milchliefergenossenschaften zurückzuführen. Sietreten zunehmend als Vermittler auf und weisen Umsätze damit nichtmehr in den eigenen Büchern aus.Als Wachstumsbremse für Genossenschaften wirkte sich zunehmend derFachkräftemangel aus. Insbesondere im Handel und demRaiffeisen-Warengeschäft fehlen qualifizierte Mitarbeiter imLogistikbereich. "Gute Lkw-Fahrer sind rar. Der Stellenmarkt ist ineinigen Branchen leergefegt", stellte Gros vor dem Hintergrund derhohen Beschäftigungsquote im Freistaat fest.Autonomie der Milchlieferbeziehungen - Bürokratieabbau imEnergiesektorDer Verbandspräsident forderte angesichts der bevorstehendenEuropawahl insbesondere von den Brüsseler Politikern, die Autonomieder Lieferbeziehungen im genossenschaftlichen Milchsektor zurespektieren. "Die Abnahmegarantie in Kombination mit derAndienungspflicht bietet den Landwirten Planungssicherheit. Selbstbei schwierigen Marktbedingungen können Landwirte ihre Milch beiMolkereigenossenschaften absetzen", sagte Gros. Diese Stabilitätwürde den zuletzt immer wieder diskutierten staatlichen Eingriffen indie Lieferbeziehungen zum Opfer fallen.Aktiv wirkt der GVB an der Gestaltung der zukünftigenEnergieversorgung im Freistaat mit. Das bayerischeWirtschaftsministerium hat einen "Energiedialog" gestartet, bei demder Verband die Interessen von 262 Energiegenossenschaften vertritt."Wir setzen uns insbesondere dafür ein, bürokratische Hemmnisseabzubauen", sagte Gros. Dazu zählt beispielsweise, dass Mitgliedervon Energiegenossenschaften beim Verbrauch des mit einerGemeinschaftsanlage produzierten Stroms bislang die volle EEG-Umlageabführen müssen. Von Privatpersonen und anderen Unternehmen wird beider Eigenversorgung hingegen nur eine reduzierte Umlage verlangt.Gros: "Diese Ungleichbehandlung gehört abgeschafft. Sie vermindertdie Attraktivität von Energieprojekten für Genossenschaften undverhindert damit Investitionen in dezentrale und umweltfreundlicheAnlagen zur Stromerzeugung."Reges Gründungsgeschehen - Brauereigenossenschaften im Trend"Genossenschaften sind ein lebendiger Bestandteil der bayerischenGesellschaft", machte GVB-Präsident Gros deutlich. So sind imFreistaat in den vergangenen zehn Jahren 380 neue Genossenschaftenentstanden. 2018 waren es 14, darunter drei Brauereien. "DasInteresse an regionalen, handwerklich hergestellten Bieren nimmt zu",stellte Gros fest und verwies auf die insgesamt 14 aktivengenossenschaftlichen Brauereien in Bayern. Dazu zählen neben mehrerenJungbrauern auch traditionelle Unternehmen, die sich teilweise seit100 Jahren am Markt behaupten. Gemeinsam produzieren sie pro Jahrmehr als 170.000 Hektoliter Bier. Das reicht rechnerisch, um denDurchschnittskonsum von 170.000 Verbrauchern zu decken.Alle Unterlagen zum Pressegespräch:https://www.gv-bayern.de/presseDer Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehrals 125 Jahren die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen1.242 Mitgliedern zählen 236 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowiemehr als 1.000 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie,Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine der größtenmittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand:31.12.2018)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherGenossenschaftsverband Bayern e. V.Türkenstraße 22-24, 80333 MünchenTel. 089 / 2868 - 3402Fax. 089 / 2868 - 3405presse@gv-bayern.dewww.gv-bayern.de/presseOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell