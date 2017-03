Stabile Entwicklung für die Vienna Insurance Group!

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

VIG meldete eine stabile Entwicklung in den ersten 9 Monaten 2016. In Rumänien und dem Baltikum wurde die Präsenz durch Übernahmen ausgebaut. Insgesamt wurden Prämien in Höhe von 6,96 Mrd € eingenommen. Das entspricht einem Anstieg von 0,7%. Unterm Strich erzielte VIG 231 Mio € nach 136 Mio € im Vorjahreszeitraum. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das Vorjahresergebnis durch Sonderaufwendungen belastet war. Im August 2016 wurde die Übernahme der BTA Baltic Insurance Company (BTA Baltic) abgeschlossen.

Entwicklung der Einmalerträge für Lebensversicherungen auch weiterhin stark rückläufig

BTA Baltic hat 1.000 Mitarbeiter und ist in Lettland, Litauen und Estland vertreten. 2015 wurden Bruttoprämien in Höhe von 115 Mio € erwirtschaftet. VIG CEO Elisabeth Stadler ist von den Chancen in Zentral- und Osteuropa überzeugt und möchte die Geschäftsaktivitäten weiter ausbauen. Im Dezember 2016 wurden die AXA

Gesellschaften in Serbien erworben. Durch die Übernahme wurde das Ziel, den Marktanteil in Serbien auf 10% zu erhöhen, sogar um 2% übertroffen.

Die Entwicklung der Einmalerträge für Lebensversicherungen ist weiterhin stark rückläufig und macht nur noch 14% der Gesamtprämien aus. Im Vorjahresvergleich waren es noch 17,4%. Die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) ist eine zentrale Kennziffer in der Versicherungsbranche. Sie gibt das Verhältnis von tatsächlichen Aufwendungen der Versicherungsanbieter zu den erhaltenen Prämien an und sollte unter 100% liegen. VIG meldete trotz hoher Schadensfälle in Polen eine Combined Ratio von 97,9%.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.