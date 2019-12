Staatsvertrag für NordLB-Rettung wird Anfang der Woche unterzeichnet

HANNOVER (dpa-AFX) - Nach dem grünen Licht der EU-Kommission für die Rettung der Norddeutschen Landesbank soll der Staatsvertrag zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Anfang kommender Woche unterzeichnet werden.



Danach sollen die Parlamente der drei beteiligten Länder den Staatsvertrag genehmigen, sagte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Freitag in Hannover. "Ich bin sehr froh über das Ergebnis der Kommission."

Die Brüsseler Wettbewerbshüter hatten am Vorabend eine milliardenschwere Kapitalspritze zur Rettung der NordLB gebilligt. Nun gelte es, die geplante Restrukturierung in Angriff zu nehmen, die die für das Land wichtige Bank in einer verschlankten Form wieder profitabel machen soll, sagte Hilbers./evs/DP/jha