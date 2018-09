Staatsversagen beim Arbeitsschutz

Stuttgart (ots) -"Plusminus", heute, Mittwoch, 19. September 2018, 21:45 bis 22:15Uhr, Das Erste / Moderation: Clemens Bratzler (Südwestrundfunk)Zahl tödlicher Arbeitsunfälle steigt um 6 Prozent Staatsversagenbeim Arbeitsschutz?Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist 2017 gegenüber demVorjahr um sechs Prozent gestiegen. Dies berichtet derSüdwestrundfunk (SWR) unter Berufung auf eine neue Erhebung derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Erstmalsveröffentlicht der SWR auch Zahlen über die Betriebskontrollen derstaatlichen Arbeitsschutzbehörden. Sie seien in den vergangenen 20Jahren um zwei Drittel zurückgegangen. Wolfhard Kohte von derMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg klagt deshalb über einStaatsversagen beim Arbeitsschutz. "Plusminus", heute, Mittwoch, 19.September 2018, 21:45 bis 22:15 Uhr im Ersten.Statistisch sterben zwei Menschen an jedem Arbeitstag2017 hatten 451 Arbeitsunfälle laut DGUV einen tödlichen Ausgang.Das sind 27 mehr als im Jahr zuvor. Statistisch sind davon an jedemArbeitstag zwei Menschen betroffen. Verantwortlich für denstaatlichen Arbeitsschutz sind die Bundesländer. Doch nach Recherchendes SWR haben sie die Personalstellen im Arbeitsschutz in denvergangenen 20 Jahren so stark gekürzt, dass die Zahl derBetriebskontrollen von rund 630.000 im Jahr 1996 auf rund 189.000 imJahr 2017 zurückgegangen ist. Der Sender beruft sich dabei aufRecherchen beim Bundesarbeitsministerium und bei den zuständigenLandesministerien. Der Rückgang schwankt je nach Bundesland zwischenminus 35 Prozent und minus 90 Prozent.Betriebe werden statistisch nur alle 30 Jahre überprüftJan-Georg Seidel, der Chef des Bundes der technischen Beamten,sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Kontrolle der Betriebeund der Verhinderung von Arbeitsunfällen. "Wir haben so wenigArbeitsinspektoren in Deutschland, dass ein Betrieb statistischmaximal alle 30 Jahre mit einer Überprüfung derArbeitsschutzverwaltung rechnen kann", sagt der Gewerkschafter demSWR.Staatsversagen beim ArbeitsschutzWolfhard Kohte hält die Negativ-Bilanz für ein Staatsversagen.Deutschland gehöre beim Arbeitsschutz zu den Schlusslichtern inEuropa, sagte der Arbeits- und Sozialrechtler der UniversitätHalle-Wittenberg dem SWR. Das Land sei bereits seit Jahren auf dasNiveau von Ländern wie Bulgarien und Ungarn gesunken. Der Juristberuft sich bei seiner Kritik unter anderem auf denSachverständigenausschuss des Europarates, der in denMitgliedsländern die Einhaltung der sozialen Standards überprüft.Zitate frei bei Nennung der Quelle "Plusminus".Weitere Sendung zum Thema:Auch die Dokumentation "betrifft: Fit bis zur Rente? Wenn Arbeitkrank macht ..." heute, Mittwoch, 19. September 2018, 20:15 bis 21Uhr, geht auf das Thema ein.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und ihre Beiträge unterplusminus.de und ARDmediathek.de zu sehen.Fotos unter ARD-foto.dePressekontakt:Kontakt: Redaktion "Plusminus", Telefon 0711 / 929 14450,plusminus@SWR.dePressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell