Staatstrojaner einsatzbereit: PIRATEN fordern Moratorium

Stuttgart (ots) - Presseberichten zufolge ist der sogenannte"Staatstrojaner" in Baden-Württemberg einsatzbereit. [1] Damit wollenSicherheitsbehörden zukünftig die Verschlüsselung von Messengern wieWhatsApp und Telegram umgehen, um private Kommunikation mitlesen zukönnen. Die Piratenpartei hält diesen Grundrechtseingriff fürverfassungswidrig und fordert die Landesregierung auf, auf denEinsatz des Staatstrojaners zu verzichten, bis über die laufendeVerfassungsbeschwerde des CCC und der Gesellschaft fürFreiheitsrechte [2] entschieden wurde."Das Abhören verschlüsselter Kommunikation ist ein drastischerEingriff in die Grundrechte aller Bürger und stellt zudem eineerhebliche Gefahr für die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur dar",kritisiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender. "Die Landesregierungmuss auf den Einsatz des Staatstrojaners verzichten, bis dessenVerfassungsmäßigkeit geklärt ist!"Die von Grünen und CDU im Rahmen einer Polizeigesetzverschärfungim Jahr 2017 beschlossene "Quellen-Telekommunikationsüberwachung"("Quellen-TKÜ") sieht vor, dass Sicherheitsbehörden ein Schadprogrammauf die Geräte der Bürger spielen dürfen, um laufende Kommunikationnoch vor der Verschlüsselung mitzulesen."Die Behörden sind hier in einem Interessenskonflikt: Eigentlichist es ihre Aufgabe, IT-Systeme vor Angriffen zu schützen. Für denEinsatz des Staatstrojaners sind sie aber auf offeneSicherheitslücken angewiesen. Anstatt Sicherheitslücken zu schließenwerden sie also von den Behörden - und natürlich auch von anderen -ausgenutzt", so Sobieski.Die Piratenpartei fordert deshalb in einer Petition [3] dieRücknahme der Verschärfungen aus der letzten Reform desPolizeigesetzes.Quellen:[1] http://ots.de/DcPqNC[2] https://www.cccs.de/2018-12-07-beschwerde-gegen-polg/[3] https://bw-trojaner.de/Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Philip KöngeterLandespressebeauftragterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0174 3678147Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell