Berlin (ots) - Vor dem heutigen Fachkräfte-Gipfel im Kanzleramt fordertChristian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär imBundeswirtschaftsministerium, eine zügigere Bearbeitung der Visa-Anträge vonausländischen Arbeitskräften. "Die Konsulate und Botschaften müssen schnellerwerden", sagte Hirte am Montag im ARD-Mittagsmagazin. "Wir werden außerdem dasneue Amt für Auswärtige Angelegenheiten haben, das die Bearbeitung der Anträgeauch in Deutschland machen kann, um das schneller auf den Weg bringen zukönnen."Künftig soll die Einreise von Fachkräften außerhalb der EU einheitlicher undweniger bürokratisch sein - geregelt wird das im Fachkräfte-Einwanderungsgesetz,das zum 1.3.2020 in Kraft tritt."Wir werden das einfacher gestalten, indem konkret vor Ort ausgewählt wird, werdas sein kann, indem vor Ort deutsch schon gelehrt wird und indem man auchfrühzeitig mit der Wirtschaft klärt, in welchen Ländern man sich besondersengagiert und welche Branchen besonders betroffen sind", sagte Hirte. DerStaatssekretär sieht aber auch die Wirtschaft in der Pflicht:"Realistischerweise wird das aber nicht alleine von Politik und Verwaltunggehen, wir brauchen auch die anderen Beteiligten, vor allem die Wirtschaft."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4470603OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell