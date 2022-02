Staatssekretär Annen: Starke Zivilgesellschaft in Ukraine macht Moskau nervös

BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Staatssekretär im Entwicklungsministerium, Niels Annen, hat bei seinem Besuch in Kiew die wichtige Rolle einer starken Zivilgesellschaft in der Ukraine im Konflikt mit Russland betont. Gesellschaftliche Errungenschaften könnten die Resilienz des Landes viel stärker unterstützen als eine kurzfristige Aktion, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. Dabei sprach er unter anderem von eigenverantwortlichen Kommunen und Gemeinden sowie Investitionen im IT-Bereich. "Das sind die Punkte, die Moskau auf lange Sicht viel nervöser machen als eine mögliche Waffenlieferung an die Ukraine."

Die russische Politik habe der ukrainischen Wirtschaft heute schon sehr geschadet und Auswirkungen auf die Investitionen im Land. Daher sei es als enger Partner der Ukraine zu zeigen, dass man sich von dieser Situation nicht abschrecken lasse, sagte Annen. "Wir sind ein Land, das langfristig in die Ukraine investiert." Deutschland sei ein wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Partner für die demokratische Ukraine./fpr/DP/eas