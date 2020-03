Staatsrat stoppt belgische Waffenexporte nach Saudi-Arabien

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mehrere Lizenzen für den Waffenexport nach Saudi-Arabien hat der belgische Staatsrat am Montag aufgehoben.



Die Begründung der gestoppten Ausfuhrerlaubnisse entsprach den Richtern zufolge nicht den Anforderungen des Humanitären Völkerrechts, wie dies im belgischen Recht vorgesehen sei. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga weiter berichtete, hatten die Menschenrechtsliga und zwei Organisationen von Friedensaktivisten den Staatsrat angerufen. Das Organ entscheidet in Belgien über Amtshandlungen, für die kein anderes Gericht zuständig ist. Um welche Waffen es bei den Lizenzen ging, blieb in dem Belga-Bericht offen./ff/DP/zb