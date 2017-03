Staatsminister Roger Lewentz zu Besuch beim Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr und Sanitätsregiment 2 Führungsbereich Koblenz

Koblenz (ots) -Der Staatsminister im Ministerium des Innern und Sport des LandesRheinland-Pfalz, Roger Lewentz, besucht im Rahmen seinesAntrittsbesuchs den Inspekteur des Sanitätsdienstes,Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel, sowie das Sanitätsregiment 2Führungsbereich Koblenz.Roger Lewentz im Rhein-Lahn-Kreis geboren ist mit seiner Heimattief verwurzelt und ist ihr daher auch bis heute treu geblieben. Erleistete zwischen 1983 und 1984 seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr.2011 ernennt der damalige Ministerpräsident Kurt Beck Roger Lewentzzum Minister im Ministerium des Innern und für Sport.Nun besucht der Minister am 6. April das Kommando desSanitätsdienstes der Bundeswehr in Koblenz.Hinweis für die MedienMedienvertreter sind herzlich eingeladen an dem Antrittsbesuchteilzunehmen. Akkreditierung bis 05. April 2017 um 14:00 Uhr.Spätester Einlass in die Falckensteinkaserne für Medienvertreter istam 06. April 2016 um 14:00 Uhr.Termin: Donnerstag, 6. April 2017, 14:20 - 15:30 UhrOrt:Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr FalckensteinkaserneVon-Kuhl-Straße 50 56070 KoblenzGeplanter Programmablauf:14:25 UhrFototermin Inspekteur des Sanitätsdienstes - StaatsministeranschließendBesuch Static Display Sanitätsregiment 2 Führungsbereich Koblenz15:20 - 15:30 UhrAbschlussgespräch mit Inspekteur Sanitätsdienst und anschließenderVerabschiedungPressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstThomas NolteTelefon: 0261 89613312pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanit?tsdienst, übermittelt durch news aktuell