Staatsminister Joachim Herrmann gratuliert zum 600 000. Kunden / diedruckerei.de weiter auf Erfolgskurs (FOTO)

Neustadt a. d. Aisch (ots) -Für die Onlineprinters GmbH mit ihren beiden Markendiedruckerei.de und Onlineprinters beginnt das neue Jahr mit einerErfolgsmeldung: Das Unternehmen hat im Jahr 2016 insgesamt 100.000neue Kunden gewonnen und konnte im Januar 2017 seinen 600 000. Kundenbegrüßen. Der Bayerische Staatsminister Joachim Herrmann gratulierteden beiden Geschäftsführern Dr. Michael Fries (CEO) und Dirk A.Müller (CFO) zu diesem Erfolg. "Ich freue mich, mit derOnlineprinters GmbH ein Unternehmen zu besuchen, das sich seit Jahrenkontinuierlich positiv entwickelt und Innovationsstärke unter Beweisgestellt hat. Das zeigt, dass die Digitalisierung auch traditionellenBranchen wie dem Druckgewerbe, entscheidende Impulse geben kann",sagte Joachim Herrmann gleich zu Beginn seiner Betriebsbesichtigungbei der Onlineprinters GmbH im mittelfränkischen Neustadt a. d.Aisch.~Ein Blick hinter die KulissenDer Minister nutzte die Gelegenheit, um einen Blick hinter dieKulissen des E-Commerce-Unternehmens zu werfen, das sich in denvergangenen dreizehn Jahren aus einer mittelständischen Druckerei zueinem der europäischen Marktführern im Onlinedruck entwickelt hat.Beim Gang durch die Produktionshallen konnte er die imposantenAcht-Farb-Offset-Druckmaschinen, hochmodernen Schneidearbeitsplätzesowie die Weiterverarbeitungsanlagen besichtigen. Onlineprinters-CEODr. Michael Fries betonte: "Wir haben 2016 über 2,1 MilliardenDruckprodukte hergestellt und von unserem Firmenstandort in Neustadta. d. Aisch aus in 30 Länder geliefert. Am Rande der MetropolregionNürnberg haben wir ein europaweit führendes digitales Geschäftsmodellentwickelt. Für das laufende Jahr steht nicht nur weiteresUmsatzwachstum, sondern ebenso die Erhöhung der Profitabilität aufunserer Agenda."~Größter Arbeitgeber im LandkreisAuch das Mitglied des Bayerischen Landtages, Hans Herold, derLandrat des Landkreises Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, HelmutWeiß, sowie der Erste Bürgermeister der Stadt Neustadt a. d. Aisch,Klaus Meier, konnten sich ein Bild von einem der größten Unternehmendes Landkreises Neustadt a. d. Aisch machen. "Wir werden in dennächsten Jahren weiterwachsen. Das bedeutet auch, dass wir einensteten Zufluss von qualifizierten Mitarbeitern benötigen. Seit 2016bilden wir deshalb verstärkt selbst aus. Das hat den Vorteil, dassder Nachwuchs aus den eigenen Reihen von vornherein mit unserenArbeitsabläufen, die sich stark von denen einer konventionellenDruckerei unterscheiden, vertraut ist", erklärt Dr. Michael Fries.~Ausbau der Internationalisierung wird fortgesetztNach dem Einstieg der beiden neuen Investoren BregalUnternehmerkapital und Project A Ventures wird für das laufende Jahr2017 ein zweistelliges Umsatzwachstum, eine Steigerung derProfitabilität und die Aufnahme neuer Produkte ins Angebotangestrebt. Dr. Michael Fries kündigt an: "Auch unsereInternationalisierung werden wir weiter vorantreiben. Im Januar wirdunser tschechischer Webshop online gehen. Dabei wird es 2017 abernicht bleiben. Schon jetzt gibt es unsere Onlineshops in zehnSprachen. Mittlerweile machen wir mehr als die Hälfte unseresUmsatzes im Ausland, dieser Trend wird sich in den nächsten Jahrenverstärken."~Über das UnternehmenDie Onlineprinters GmbH zählt zu den größten OnlinedruckereienEuropas. Unter dem Motto "Drucksachen einfach online bestellen"vertreibt das Unternehmen über 15 Webshops Druckprodukte an 600.000Kunden in 30 Ländern Europas. International ist das Unternehmen unterdem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt es alsdiedruckerei.de auf. Das Produktsortiment umfasst 1.400 Drucksachenvon Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge undBroschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen. Das Erfolgsrezeptder Produktion individueller Drucksachen im Sinne der Industrie 4.0basiert auf drei Säulen: dem Online-Vertrieb, einer vollintegriertenProduktion von Bestellung bis Versand und dem Sammeldruck. InLetzterem werden auf sogenannten Sammelformen mehrere Druckaufträgegemeinsam produziert, was Kosten minimiert und die Umwelt schont.Kunden stehen Optionen wie Blitzdruck (Produktion am selben Werktag),Overnight-Lieferung, klimaneutrale Produktion und freie Formateingabebei ausgewählten Produkten zur Verfügung. Die Onlineprinters GmbHbeschäftigt 650 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde von denPublikationen DIE WELT, COMPUTER BILD, FOCUS und Handelsblatt fürseinen deutschen Onlineshop ausgezeichnet.~Videobeitrag "Blick hinter die Kulissen von diedruckerei.de":https://www.youtube.com/watch?v=_ei-AfMNHyU