Staatsmedien: Nordkoreas Machthaber Kim auf dem Weg nach Russland

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist am frühen Mittwochmorgen mit dem Zug zu seinem ersten Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin nach Russland aufgebrochen.



Die Staatsagentur KCNA meldete, er sei in Begleitung ranghoher Beamter gestartet, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Das Gespräch mit Putin ist für Donnerstag in Wladiwostok geplant. Dabei soll es vor allem um die atomare Abrüstung Nordkoreas gehen. Beobachtern zufolge soll aber auch über den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Länder gesprochen werden. Russischen Medienberichten zufolge wird Kim am späten Mittwochabend Wladiwostok erreichen und dort bis Freitag bleiben.

Über den Zeitpunkt des Treffens war lange spekuliert worden. Der Kreml hielt sich bis zuletzt bedeckt, wann und wo sich beide Politiker begegnen werden.

Es wäre das erste Treffen von Putin mit Kim - und es wäre gut zwei Monate nach einem Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump. Diese Begegnung war vorzeitig abgebrochen worden. Beide konnten sich nicht auf zentrale Fragen der atomaren Abrüstung Nordkoreas einigen. Russland hatte Kim bereits im Mai vergangenen Jahres eingeladen. Zuletzt war es im Jahr 2011 zu einem Gipfel zwischen den Staatsoberhäuptern Russlands und Nordkoreas gekommen. Damals hatte sich der mittlerweile gestorbene Kim Jong Il mit dem damaligen Kremlchef Dmitri Medwedew getroffen./hme/DP/zb