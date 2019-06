Mainz (ots) -Droht Deutschland neuer Rechtsterrorismus? "ZDFzoom" zeigt amMittwoch, 19. Juni 2019, 22.45 Uhr, in der Dokumentation"Staatsfeinde in Uniform" Hintergründe zu aktuellen und bereitslaufenden Ermittlungen gegen Terrorverdächtige aus der rechten Szene.In der "Frontal 21"-Ausgabe am Dienstag, 18. Juni 2019, 21.00 Uhr,ist bereits eine Kurzfassung zu sehen.Autor Dirk Laabs recherchierte im Umfeld der Ermittlungen gegenFranco A. und zeigt, dass immer wieder dieselben Namen auftauchen.Gleichzeitig werden immer mehr Fälle auch innerhalb der Polizeibekannt - von Mitarbeitern mit rassistischer oder rechter Gesinnung.In der Dokumentation warnen gleich mehrere Politiker vor neuerrechter Gewalt. Konstantin von Notz von den Grünen sagt im Interviewmit "ZDFzoom": "Ich glaube, wir müssen einfach die Gewalttätigkeitund auch die mörderischen Absichten, die es im rechtsextremistischenBereich inzwischen immer stärker gibt, sehr, sehr ernst nehmen." Und:"Die Situation war seit 1945 nicht mehr so gefährlich."Die Recherchen von "ZDFzoom"-Autor Dirk Laabs belegen einebeängstigende Mischung: Spezialkräfte von Polizei und Bundeswehr,illegale Munition, Waffen, Rechte Feindbilder und Todeslisten mitPolitikernamen. Martina Renner, Die Linke, Mitglied im Innenausschussdes Bundestages, sagt im Interview mit "ZDFzoom" zur neuenrechtsradikalen Gefahr: "Es kann ja ein Einzelner für sich den Tag Xerklären. Ob er dann tatsächlich an dem Tag X über ein Gewehrverfügt, ist nicht die Frage. Er kann auch sein Auto nehmen und indie nächste Gruppe von Antifa-Demonstranten reinfahren. Er brauchtnur den Tatentschluss."Die gesellschaftliche Stimmung werde immer brisanter, konstatiertauch Armin Schuster, CDU, Vorsitzender des ParlamentarischenKontrollgremiums. Im Interview mit "ZDFzoom" fordert er, härter gegenrechtsnationale und extremistische Bestrebungen vorzugehen. Schusterwörtlich: "In Deutschland hat sich etwas verschoben. Deshalb macheich mir Sorgen. Ist es nicht leichter, dass ein NSU 2.0 entsteht alsdamals?"Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoom"ZDFzoom" in der ZDFmediathek: https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell