Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen ein - es gibt keine strafwürdigen Handlungen

Gelsenkirchen (ots) - Die Staatsanwaltschaft hat gestern dieErmittlungen gegen die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkircheneingestellt. Auslöser hierfür war eine unberechtigte Strafanzeigeaufgrund des Films "Elternschule". "Die Anzeige war ohne Substanz undvöllig ungerechtfertigt. Das hat die Staatsanwaltschaft Essen nachihren Untersuchungen festgestellt und alle Ermittlungen gegen unseingestellt. Es ist keinerlei strafwürdige Handlung erkennbar. UnsereKlinik arbeitet völlig gewaltfrei und auf der Basis von anerkanntenwissenschaftlichen Leitlinien", sagt Werner Neugebauer,Geschäftsführer der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen, und istmehr als zufrieden mit dieser Entscheidung der Behörden."Die Anzeigen haben unsere therapeutische Arbeit skandalisiert.Viele Kritiker polemisieren und sind an einer sachlichen Diskussionnicht interessiert. Der Skandal und die Profilierung sind ihr Ziel,der Dokumentarfilm ist für sie nur Mittel zum Zweck", so Neugebauer.In den vergangenen Wochen hat die Klinik und vor allem das engagierteTeam der Psychosomatik Unterstützung und Zuspruch von denen erfahren,die in der öffentlichen Diskussion kaum zu Wort kamen: die Familien,die in Gelsenkirchen Hilfe in einer Krisensituation bekamen - "dievielen positiven Reaktionen haben uns bestärkt".Pressekontakt:Kinder- und Jugendklinik GelsenkirchenSabine ZieglerTel 0209 - 5902-7435sabine.ziegler@bergmannsheil-buer.dewww.kjkge.deOriginal-Content von: Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell