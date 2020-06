Staatsanwaltschaft sichert Vermögen bei Waffenhersteller Sig Sauer

ECKERNFÖRDE/KIEL (dpa-AFX) - Wegen eines Urteils aus dem April 2019 hat die Kieler Staatsanwaltschaft am Dienstag den Waffenhersteller Sig Sauer in Eckernförde aufgesucht.



Ziel sei die Vollstreckung eines sogenannten Vermögensarrests über 7,4 Millionen Euro gewesen, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Henning Hadeler am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund des Vorgehens sei die Ankündigung des Unternehmens, den deutschen Produktionsstandort zum Jahresende zu schließen. Die Vollstreckung des Vermögensarrests geschehe beispielsweise über Bankbürgschaften, sagte Hadeler. "Wir werden auf keinen Fall Produktionsmittel beschlagnahmen." Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet.

2019 waren drei Ex-Manager von Sig Sauer vom Landgericht Kiel wegen illegaler Waffenlieferungen nach Kolumbien zu Bewährungsstrafen und Geldstrafen verurteilt wurden. Laut Kieler Staatsanwaltschaft sind diese Urteile rechtskräftig. Zur Revision beim Bundesgerichtshof sei noch anhängig die Einziehung von 11,1 Millionen Euro - das war nach Auffassung des Landgerichts der Gewinn aus dem illegalen Waffengeschäft nach Kolumbien. Davon werden 7,4 Millionen Euro den Standort Eckernförde zugerechnet.

Anfang Juni war bekannt geworden, dass der Waffenhersteller nicht mehr in Deutschland produzieren will. Das Unternehmen begründete seine Entscheidung damit, dass hiesige Standortnachteile für die Zukunft keine wirtschaftliche Produktion von Sport- und Behördenwaffen erlaubten. Zudem würden bei der Vergabe von Behördenaufträgen "sowohl von der deutschen Polizei als auch von der Bundeswehr einige wenige lokale Produzenten bevorzugt".

Seit dem Jahr 2000 gehört nach Firmenangaben die Sig Sauer GmbH & Co. KG in Eckernförde zur L&O Holding in Emsdetten (Nordrhein-Westfalen), zu der zudem die US-Schwester Sig Sauer Inc. in Newington (US-Bundesstaat New Hampshire) und die schweizerische Swiss Arms in Neuhausen gehören./akl/DP/fba