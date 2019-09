Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Münchener Firmen wegen illegalen Verkaufs von Überwachungssoftware an die Türkei

Berlin (ots) - Ein paar Klicks und die türkische Polizei kannmithören, dank illegal exportierter Überwachungssoftware ausDeutschland: So lautet der Vorwurf der Gesellschaft fürFreiheitsrechte (GFF), von Reporter ohne Grenzen (ROG), des EuropeanCenter for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und vonnetzpolitik.org. Die Organisationen haben am 5. Juli 2019 gegenmehrere Geschäftsführer der Unternehmen FinFisher GmbH, FinfisherLabs GmbH und Elaman GmbH Strafanzeige erstattet(https://ogy.de/gsyv). Das Münchener Firmenkonglomerat soll dieSpionagesoftware FinSpy ohne Genehmigung der Bundesregierung an dietürkische Regierung verkauft haben.Die Staatsanwaltschaft München hat ein Ermittlungsverfahren wegenVerdacht auf Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz eingeleitet.Dies könnte mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafegeahndet werden.FinFisher GmbH, Finfisher Labs GmbH und Elaman GmbH produzierenund vertreiben gemeinsam Überwachungssoftware wie FinSpy. Erst einmalauf den Handys der Zielpersonen installiert, verleiht FinSpy denÜberwachungsorganen wie Polizei und Geheimdiensten absoluteKontrolle. FinSpy tauchte im Sommer 2017 auf einer türkischenWebseite auf, die als Mobilisierungswebseite der türkischenOppositionsbewegung getarnt war."Seit Jahren unterstützt Reporter ohne Grenzen türkischeJournalistinnen und Journalisten durch Nothilfe, für sie hat diestaatliche Überwachung ihrer Kommunikation schwerste Folgen", sagtChristian Mihr, Geschäftsführer bei ROG. "Dass hier deutscheSpionagesoftware von der türkischen Regierung genutzt wurde, um gegenOppositionelle und Medienschaffende vorzugehen, ist ein Skandal."Um Exporte an repressive Regime wie die Türkei zu verhindern,wurden 2015 europaweit Genehmigungspflichten für Exporte vonÜberwachungssoftware an Länder außerhalb der EU eingeführt. "Verstößegegen die Exportbestimmungen sind strafbar. Bei deutschen Exportenschaut die Bundesregierung jedoch offensichtlich nicht so genau hin",so Sarah Lincoln von der GFF. "FinFisher und Elaman betreiben ihreGeschäfte weiter, als wäre nichts gewesen. Dem muss die Justizendlich Einhalt gebieten und ein Strafverfahren eröffnen."Welche Folgen der Einsatz von Überwachungssoftware hat, zeigt dieErfahrung aus Fällen in Syrien und Bahrain: "Auf die digitaleÜberwachung folgen in repressiven Staaten oft Haft und Folter. Dochdie Softwarehersteller weisen jede Verantwortung dafür von sich",sagt Miriam Saage-Maaß vom ECCHR. "Die aktuelle Rechtslage inDeutschland und Europa macht eine effiziente Strafverfolgung nahezuunmöglich, hier braucht es dringend Gesetzesänderungen."Auf parlamentarische Anfragen hin, zuletzt am 19. Juni 2019,bestätigte die Bundesregierung, dass sie seit Einführung derGenehmigungspflichten im Januar 2015 keine Exportgenehmigung fürIntrusionsoftware wie FinSpy erteilt hat. "IT-Analysen bestätigen,dass es sich bei den in der Türkei im Sommer 2017 gefundenenSoftwaresamples um die deutsche Spionagesoftware FinSpy handelt unddass diese FinSpy-Version nach Einführung der Genehmigungspflichtproduziert wurde", sagt Andre Meister von netzpolitik.org. "DieselbeSoftware wird auch vom Bundeskriminalamt als Staatstrojanereingesetzt, damit subventioniert Deutschland eine Firma, die anderswozu Menschenrechtsverletzungen beiträgt."Der Export von Überwachungssoftware an die türkische Regierung istangesichts der anhaltenden Repressionen gegen Journalistinnen undJournalisten sowie Oppositionelle besonders brisant. Nach demPutschversuch vom 15. Juli 2016 wurden mehr als 50.000 Menschenverhaftet; mehr als 140.000 Menschen wurden aus ihren Berufenentfernt, mehr als hundert Zeitungen und andere Medienorgane wurdengeschlossen.Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) initiiert,koordiniert und finanziert gerichtliche Verfahren, um die Grund- undMenschenrechte zu verteidigen. Sie bringt dafür geeignete Klägerinnenmit exzellenten Juristinnen zusammen, um gemeinsam gerichtlich gegenRechtsverletzungen vorzugehen. Zur Finanzierung ihres Einsatzes fürdie Grundrechte ruft die GFF zu Spenden auf:freiheitsrechte.org/spenden. Im Internet: info@freiheitsrechte.org /www.freiheitsrechte.org / @FreiheitsrechteReporter ohne Grenzen: Recherchieren, Anklagen, Unterstützen -Reporter ohne Grenzen dokumentiert Verstöße gegen die Presse- undInformationsfreiheit weltweit und alarmiert die Öffentlichkeit, wennJournalistinnen und Journalisten sowie deren Mitarbeiterinnen undMitarbeiter in Gefahr sind. Wir setzen uns für mehr Sicherheit undbesseren Schutz von Medienschaffenden ein. Wir kämpfen online wieoffline gegen Zensur, gegen den Einsatz sowie den Export vonÜberwachungstechnologie und gegen restriktive Mediengesetze. ImInternet: www.reporter-ohne-grenzen.deDem Unrecht das Recht entgegensetzten - das ist das erklärte Zielund die tägliche Arbeit des European Center for Constitutional andHuman Rights (ECCHR), einer weltweit agierenden juristischenMenschenrechtsorganisation. Das ECCHR nutzt juristische Mittel undWege, damit die Verantwortlichen für Folter, Kriegsverbrechen,sexualisierte Gewalt, wirtschaftlicher Ausbeutung und abgeschottetenGrenzen nicht ungestraft davonkommen. Im Internet: www.ecchr.eunetzpolitik.org ist eine Plattform für digitale Freiheitsrechte.Die Journalistinnen und Journalisten recherchieren seit vielen Jahrenzu Überwachungstechnologien wie Staatstrojanern, sie haben u.a.Verträge von BKA und LKA Berlin mit FinFisher FinSpy veröffentlicht.Im Internet: www.netzpolitik.orgLink zur Strafanzeige auf netzpolitik.org: https://ogy.de/gsyv