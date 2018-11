Staatsanwaltschaft attestiert Deutscher Bank Kooperationswillen

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Razzia bei der Deutschen Bank hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main dem Geldhaus Kooperationsbereitschaft attestiert. Die Ermittlungsbehörden hätten seit Beginn der Durchsuchung "sehr rasche und sehr gute Fortschritte erzielt", ließ sich Staatsanwalt Albrecht Schreiber in einer am Freitagabend von der Deutschen Bank verbreiteten "gemeinsamen Stellungnahme" zitierten. Die Deutsche Bank kooperiere "umfassend".

An das Geldhaus gestellte Anfragen der Ermittlungsbehörden würden "vorbehaltlos beantwortet". Deutsche-Bank-Rechtsvorstand Karl von Rohr beteuerte in der Erklärung: "Wir werden die Ermittlungen selbstverständlich weiter aktiv unterstützen und mit den Behörden konstruktiv zusammenarbeiten."

Foto: über dts Nachrichtenagentur