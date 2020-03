Staatsanwalt Duisburg erhebt Anklage gegen Drogenring der `Ndrangheta - Wirtschaftsstrafkammer zuständig

Köln (ots) - Knapp 16 Monate nach einer großangelegten Razzia gegen einenDrogenring der italienischen Mafiaorganisation `Ndrangheta hat dieStaatsanwaltschaft Duisburg Anklage gegen 14 Tatverdächtige erhoben. Wie der"Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe) erfuhr, wird sich dieWirtschaftsstrafkammer in der Ruhrmetropole mit dem Fall befassen. Die Vorwürfereichen von Steuerhinterziehung, Verstößen gegen das Waffengesetz,Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung bis hin zum Drogenhandel imgroßen Stil. Mehrfach hatten die Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA)Kokainlieferungen aus Südamerika im zwei- und dreistelligen Kilobereichabgefangen. Zu den Hauptangeklagten gehört Guiseppe M. vom `Ndrangheta-Clan"Giorgi - Ciceri", einer der führenden Gruppierungen aus dem kalabresischenBergdorf San Luca.Anfang Dezember 2018 hatten deutsche, italienische, belgische undniederländische Drogenfahnder in einer konzertierten Operation namens "Pollino"84 Verdächtige festgenommen. Allein die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt indem Mammutkomplex gegen 58 Beschuldigte. Zu den Angeklagten zählen auchtürkischen Finanziers der Kokaingeschäfte, die aus dem Erftkreis stammen. Aufder Liste der Verdächtigen stehen auch eine Regierungsbeschäftigte, zweiPolizisten aus dem Rheinland und zwei Mitarbeiter der Städte Wesseling undDuisburg.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4541542OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell