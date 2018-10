Staatsanwältin fordert Haftstrafen für Dating-Betrüger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Für millionenschweren Betrug beim Online-Dating hat die Staatsanwaltschaft München mehrjährige Haftstrafen für die drei Angeklagten gefordert.



Die Staatsanwältin sprach sich am Donnerstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht München I für vier Jahre Haft für einen Deutschen, drei Jahre und vier Monate für einen Ghanaer und zwei Jahre und neun Monate für einen Nigerianer aus. Außerdem sollen sie nach dem Willen der Anklagebehörde hohe Entschädigungen an die Opfer zahlen.

Das Trio soll mit weiteren Tätern auf bekannten Dating-Plattformen im Internet falsche Profile angelegt, mit Nutzerinnen und Nutzern geflirtet und diese um viel Geld geprellt haben. Insgesamt soll mehr als eine Million Euro Beute zusammengekommen sein. Die Angeklagten hatten zu Prozessbeginn gestanden./bsj/DP/fba