Staatliches Tierwohl-Label soll für breiten Markt kommen

BERLIN (dpa-AFX) - Das geplante staatliche Tierwohl-Label für Fleisch soll auf breiter Front in die Supermärkte kommen.



Es gehe nicht um ein reines "Nischen-Luxus-Label", sagte Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) am Donnerstag vor Beginn der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Er gehe davon aus, dass die neue Kennzeichnung "im nächsten, übernächsten Jahr" in den Ladentheken sein könne. Sein Ziel sei, bis Ostern Klarheit über die Grundstrukturen zu schaffen. Dazu sollten auch Anforderungs-Kriterien gehören. Mit dem Label soll Fleisch von Tieren gekennzeichnet werden können, deren Haltungsbedingungen über gesetzlichem Standard liegen. Gestartet werden soll mit Schweinen./sam/DP/stw