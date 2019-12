Staatliche Bahn in Südafrika wird unter Verwaltung gestellt

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Ein weiteres Staatsunternehmen in Südafrika braucht Hilfe: Die Regierung hat die strauchelnde staatliche Bahn Prasa unter Verwaltung gestellt.



Der vorübergehende Verwaltungsrat sei aufgelöst und es sei ein Verwalter ernannt worden, der die Geschäfte der Passenger Rail Agency South Africa (Prasa) übernehmen werde, teilte Transportminister Fikile Mbalula am Montag mit. Das Unternehmen befinde sich schon lange in einer "Abwärtsspirale", mit Jahren der "irregulären erfolglosen und verschwenderischen Ausgaben". Eine drastische Intervention sei nun dringend nötig, sagte er.

Auch andere Staatsunternehmen in Südafrika schwächeln, vor allem wegen jahrelangem Missmanagement und Korruption. Erst vergangene Woche hatte die Fluggesellschaft South African Airways (SAA) ein Rettungsverfahren eingeleitet. Auch der Energieversorger Eskom hat große Probleme. "Wir werden es nicht zulassen, dass irgendeine dieser strategischen Einheiten scheitert", teilte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Montag mit. Man werde alle nötigen Schritte, auch drastische, einleiten, um die Staatsunternehmen zu rehabilitieren./gio/DP/fba