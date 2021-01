Staat kann in großem Stil bei Reisekonzern Tui einsteigen

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der deutsche Staat kann sich an dem angeschlagenen Reisekonzern Tui beteiligen.



Die Eigner des schwer von der Corona-Krise getroffenen Unternehmens stimmten am Dienstag einem entsprechenden Recht zum Umtausch von Vermögenseinlagen in Aktien zu. Damit ist der Weg für den Bund frei, mit insgesamt bis zu gut 25 Prozent bei Tui einzusteigen./jap/stw/DP/jha