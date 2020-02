Staat erzielt 2019 Überschuss von 49,8 Milliarden Euro / Überschussquote bei 1,4 % des Bruttoinlandsprodukts

Wiesbaden (ots) - Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 nachaktualisierten Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zum achtenMal in Folge mit einem Überschuss. Mit 49,8 Milliarden Euro reicht dieser nichtganz an das Rekordergebnis von 2018 heran, als der Staat einen Überschuss von62,4 Milliarden Euro erzielt hatte. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt injeweiligen Preisen (3 435,8 Milliarden Euro) errechnet sich daraus für den Staateine Überschussquote von +1,4 % (2018: +1,9 %). Die Haushalte von Bund, Ländern,Gemeinden und Sozialversicherungen profitierten damit weiterhin insbesondere voneiner günstigen Beschäftigungsentwicklung. Bei den Ergebnissen handelt es sichum Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems VolkswirtschaftlicherGesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die Grundlage für die Überwachung derHaushaltslage in den EU-Mitgliedstaaten nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt(Maastricht-Kriterien).Ausgaben stärker gestiegen als die EinnahmenDer Finanzierungsüberschuss im Jahr 2019 ergibt sich aus der Differenz zwischenden Einnahmen (1 608,6 Milliarden Euro) und Ausgaben (1 558,8 Milliarden Euro)des Staates. Der Überschuss war geringer als im Vorjahr, da die staatlichenAusgaben mit 4,6 % stärker stiegen als die Einnahmen mit 3,6 %. Alle staatlichenEbenen trugen zum positiven Saldo bei: Der Bund hatte mit 20,1 Milliarden Euroden höchsten Überschuss. Die Länder erzielten ein Plus von 13,6 Milliarden Euro,die Sozialversicherungen schlossen das Jahr mit einem positiven Saldo von 9,9Milliarden Euro ab und die Kommunen erwirtschafteten einen Überschuss von 6,2Milliarden Euro.Gute Lage am Arbeitsmarkt sorgt für deutliches Plus bei Sozialbeiträgen undLohnsteuerAuf der Einnahmeseite stiegen vor allem die Sozialbeiträge überdurchschnittlichum 4,4 % auf 597,8 Milliarden Euro. Die weiterhin gute Beschäftigung trugmaßgeblich zu dieser Entwicklung und den weiter steigenden Lohnsteuerzahlungenbei (+4,1 %). Die Steuereinnahmen des Staates insgesamt stiegen um 3,1 % auf825,8 Milliarden Euro. Auf der Ausgabenseite prägten überdurchschnittlicheSteigerungen bei den Bruttoinvestitionen (+8,8 %) und Vorleistungen (+6,1 %) dieEntwicklung. Der deutliche Anstieg der Bruttoinvestitionen ist vor allem aufhöhere staatliche Bauinvestitionen zurückzuführen. Wegen des weiterhin sehrniedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenen Schuldenstandes sind die Zinsausgabenerneut zurückgegangen (-13,2 %).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Staatssektor, EU-Stabilitätspaktdaten,Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 92www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4529135OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell