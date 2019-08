Staat erzielt im 1. Halbjahr 2019 Überschuss von 45,3 Milliarden Euro/Überschussquote bei 2,7 % des Bruttoinlandsprodukts

Wiesbaden (ots) - Der deutsche Staat erzielte im 1. Halbjahr 2019nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis)einen Finanzierungsüberschuss von rund 45,3 Milliarden Euro. Gemessenam Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (1 686,8 MilliardenEuro) errechnet sich daraus eine Überschussquote von 2,7 %. DieHaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungenkonnten damit weiterhin insbesondere von einer günstigenBeschäftigungsentwicklung profitieren. Bei den Ergebnissen handelt essich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen SystemsVolkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden dieGrundlage für die Überwachung der Haushaltslage in denEU-Mitgliedstaaten nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt(Maastricht-Kriterien). Aus den Ergebnissen für das 1. Halbjahrlassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen.Der Finanzierungsüberschuss im 1. Halbjahr 2019 ergibt sich ausder Differenz zwischen Einnahmen (791,8 Milliarden Euro) und Ausgaben(746,5 Milliarden Euro) des Staates. Alle staatlichen Ebenen trugenzum positiven Saldo bei: Der Bund hatte mit 17,7 Milliarden Euro dengrößten Finanzierungsüberschuss. Die Länder erzielten ein Plus von12,7 Milliarden Euro, die Sozialversicherungen von 7,7 Milliarden unddie Kommunen von 7,1 Milliarden Euro.Deutliches Plus bei Sozialbeiträgen, Minus bei ZinseinkünftenDie Staatseinnahmen erhöhten sich im 1. Halbjahr 2019 um 24,6Milliarden Euro (+3,2 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Diewichtigste Einnahmequelle des Staates sind Steuern, die mit 415,4Milliarden Euro gut die Hälfte der gesamten Einnahmen ausmachten. DerZuwachs bei den Steuereinnahmen fiel mit 2,8 % im 1. Halbjahr 2019moderat aus. Die gute Beschäftigungsentwicklung sorgte jedoch füreine weiterhin dynamische Entwicklung bei den Sozialbeiträgen (+4,4%). Dagegen sanken die Einnahmen des Staates aus Zinsen undempfangenen Ausschüttungen (-1,4 %), insbesondere weil sich dieZinseinkünfte deutlich verringerten (-7,6 %).Investitionsausgaben steigen überdurchschnittlichDie Ausgaben des Staates stiegen im 1. Halbjahr 2019 deutlich an(+4,3 %). Höhere Zuwachsraten gab es bei den Kommunen (+5,5 %) undSozialversicherungen (+4,8 %). Insbesondere die Investitionsausgabendes Staates entwickelten sich im 1. Halbjahr überdurchschnittlich(+10,6 %). Ausgabedämpfend wirkten erneut die staatlichenZinsausgaben, die wegen des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus undeines gesunkenen Schuldenstandes erneut zurückgingen (-10,8 %).Hinweise zur Generalrevision der VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungenNeben der Erstberechnung des 1. Halbjahres 2019 wurden zu diesemTermin die gesamten Berechnungen der VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungen (VGR) im Rahmen der Generalrevision 2019 grundlegendüberprüft und überarbeitet sowie auf das Referenzjahr 2015umgestellt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden, wurden dieErgebnisse für Deutschland zurück bis 1991 neu berechnet, sodass eszu geänderten Ergebnissen in den gesamten Zeitreihen ab 1991 kommenkann.Für den Finanzierungssaldo des Staates ergab sich insbesondere fürdas Jahr 2000 eine deutliche Änderung. Die staatlichenVersteigerungserlöse für Mobilfunkfrequenzen in Höhe von 50,8Milliarden Euro werden nicht mehr als Einnahme im Jahr 2000nachgewiesen, sondern anteilig als Pachteinnahme über den gesamtenvertraglich vereinbarten Frequenznutzungszeitraum bis zum Jahr 2020gebucht. Im 1. Halbjahr 2019 beliefen sich diese Pachteinnahmen auf1,1 Milliarden Euro.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Staatssektor, EU-Stabilitätspaktdaten,Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 92,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell