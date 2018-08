Staat erzielt im 1. Halbjahr 2018 Überschuss von 48,1 Milliarden Euro

Wiesbaden (ots) - Der Staat erzielte im ersten Halbjahr 2018 nachvorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis)einen Finanzierungsüberschuss von rund 48,1 Milliarden Euro. Gemessenam Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (1 671,8 MilliardenEuro) errechnet sich daraus eine Überschussquote von 2,9 %. Hierbeihandelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen SystemsVolkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Die Haushalte vonBund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung konnten damit weitervon einer günstigen Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowieeiner moderaten Ausgabenpolitik profitieren. Von den Ergebnissen fürdas erste Halbjahr lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf dasJahresergebnis ziehen.Der Finanzierungsüberschuss ergibt sich aus der Differenz zwischenEinnahmen (761,8 Milliarden Euro) und Ausgaben (713,7 MilliardenEuro) des Staates. Im ersten Halbjahr 2018 trugen alle staatlichenEbenen zum positiven Budgetsaldo bei: Der Bund hatte mit rund 19,5Milliarden Euro den größten Finanzierungsüberschuss. Die Ländererzielten ein Plus von 13,1 Milliarden Euro, die Sozialversicherungenvon 9,0 Milliarden und die Kommunen von 6,6 Milliarden Euro.Die Einnahmen des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2018 um36,5 Milliarden Euro (+5,0 %) gegenüber dem entsprechendenVorjahreszeitraum. Die wichtigste Einnahmequelle des Staates sindSteuern, die mit 403,5 Milliarden Euro gut die Hälfte der gesamtenEinnahmen ausmachten. Der Zuwachs bei den Steuereinnahmen blieb mit+5,2% im ersten Halbjahr 2018 weiter hoch, wobei der Anstieg bei denEinkommen- und Vermögensteuern (+7,2 %) deutlich höher ausgefallenist als bei den Produktions- und Importabgaben (+2,7 %). Die guteBeschäftigungsentwicklung sorgte für eine weiterhin dynamischeEntwicklung bei den Sozialbeiträgen (+4,2 %). Auch die Einnahmen desStaates aus Zinsen und empfangenen Ausschüttungen (+29,3 %) stiegen,insbesondere weil sich der in den VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungen gebuchte Bundesbankgewinn von einem niedrigen Niveauim Vorjahr deutlich erhöhte.Die Ausgaben des Staates stiegen im ersten Halbjahr 2018 nur mäßig(+1,2 %). Der Bund gab auch aufgrund der Auswirkungen der bis MitteJuli geltenden vorläufigen Haushaltsführung weniger aus als imVorjahr. Zudem sind die staatlichen Zinsausgaben wegen des weiterhinsehr niedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenen Schuldenstandeserneut zurückgegangen (-8,7 %). Die Investitionsausgaben des Staatesentwickelten sich im ersten Halbjahr dagegen überdurchschnittlich(+12,3 %). Ein deutlicher Ausgabenzuwachs zeigte sich auch beimArbeitnehmerentgelt (+4,0 %). Hier wirkten sich zusätzliches Personalund höhere Entgelte aus.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Staatssektor, EU-StabilitätspaktdatenTelefon: +49 (0) 611 / 75 29 92,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell